النيابة العامة تحقق في اختفاء طفل حديث الولادة من مستشفى بالقصيم

جدة - عمرو شويل جدة - هاني الثبيتي - الخليج 365:

قال مصدر مسؤول عن مباشرة النيابة العامة التحقيقات في حادثة اختفاء طفل حديث الولادة من أحد المستشفيات في منطقة القصيم، إنه تم تكليف فريق مختص من المحققين بالشروع في إجراءات القضية.

وأوضح أن الإجراءات تشمل الشخوص إلى مكان الواقعة وتفريغ الكاميرات المحيطة بمحل الواقعة، والتحقيق مع كل من تقتضي المصلحة التحقيق معه للوقوف على حيثيات القضية وسرعة التنسيق مع الجهات ذات العلاقة، للوصول إلى حقائق الأمور وإحاطة التحقيقيات للحادثة من جميع جوانبها، والتصرف في هذا الشأن طبقاً لنظام الإجراءات الجزائية.