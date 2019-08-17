شكرا لقرائتكم خبر عن حريق فندق يصيب 14 شخصاً ويخلي 80 في الطائف والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الطائف) أخمد مدني الطائف اليوم (السبت) حريقاً اندلع في غرفة نوم بفندق مكون من 6 أدوار. وأوضح الدفاع المدني عبر حسابه في «تويتر» أنه نتج عن الحريق إصابة 13 شخصاً تم علاجهم بالموقع، فيما تم نقل شخص للمستشفى لتلقي العلاج، وإخلاء 80 شخصاً من الفندق، مؤكداً أن صحتهم جيدة.



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