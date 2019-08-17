، "الإرياني": نثمّن دور السعودية والإمارات في احتواء أحداث عدن ،

دعا وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني، السبت، إلى توحيد الجهود في المعركة الرئيسة لليمنيين، مثمنًا دور الأشقّاء في السعودية والإمارات في احتواء أحداث عدن.
وقال "الإرياني" في سلسلة من التغريدات على حسابه الرسمي في "تويتر": ندعو إلى توحيد الجهود في المعركة الرئيسة لليمنيين، بما يضمن استعادة الدولة وإسقاط انقلاب ميليشيا الحوثي المدعومة من إيران.
وأضاف: ما حدث في عدن فرصة مهمة لمراجعة شاملة وتحفيز العمل المشترك للحفاظ على الدولة اليمنية، وخلق نموذج للأمن والاستقرار والتنمية وعودة الحياة إلى طبيعتها.
وأردف الوزير اليمني: نثمن عاليًا دور الأشقاء في المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة باحتواء أحداث عدن.
ورحّب بخطوة انسحاب المجلس الانتقالي الجنوبي من عدد من المقرات الحكومية في مدينة عدن.
وكانت وحدات المجلس الانتقالي الجنوبي وقوات الحزام الأمني قد بدأت، في وقت سابق، الانسحاب والعودة إلى مواقعها السابقة في العاصمة اليمنية المؤقتة عدن؛ وذلك استجابة لدعوات تحالف دعم الشرعية في اليمن.
وثمنت قيادة القوات المشتركة للتحالف في بيان صدر اليوم السبت "استجابة المجلس الانتقالي في عدن لدعوة المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة لوقف إطلاق النار وتغليب الحكمة ومصالح الشعب اليمني وعدم الإضرار بها أو المساس بالممتلكات العامة والخاصة، وبدئها اليوم بسحب قواتها وعناصرها القتالية والعودة إلى مواقعها السابقة قبل الأحداث الأخيرة، وتسليم مقرات الحكومة اليمنية وبإشراف من التحالف".
17 أغسطس 2019 - 16 ذو الحجة 1440 02:55 PM
الوزير دعا لتوحيد الجهود لاستعادة الدولة وإسقاط انقلاب الحوثي
دعا وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني، السبت، إلى توحيد الجهود في المعركة الرئيسة لليمنيين، مثمنًا دور الأشقّاء في السعودية والإمارات في احتواء أحداث عدن.
وقال "الإرياني" في سلسلة من التغريدات على حسابه الرسمي في "تويتر": ندعو إلى توحيد الجهود في المعركة الرئيسة لليمنيين، بما يضمن استعادة الدولة وإسقاط انقلاب ميليشيا الحوثي المدعومة من إيران.
وأضاف: ما حدث في عدن فرصة مهمة لمراجعة شاملة وتحفيز العمل المشترك للحفاظ على الدولة اليمنية، وخلق نموذج للأمن والاستقرار والتنمية وعودة الحياة إلى طبيعتها.
وأردف الوزير اليمني: نثمن عاليًا دور الأشقاء في المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة باحتواء أحداث عدن.
ورحّب بخطوة انسحاب المجلس الانتقالي الجنوبي من عدد من المقرات الحكومية في مدينة عدن.
وكانت وحدات المجلس الانتقالي الجنوبي وقوات الحزام الأمني قد بدأت، في وقت سابق، الانسحاب والعودة إلى مواقعها السابقة في العاصمة اليمنية المؤقتة عدن؛ وذلك استجابة لدعوات تحالف دعم الشرعية في اليمن.
وثمنت قيادة القوات المشتركة للتحالف في بيان صدر اليوم السبت "استجابة المجلس الانتقالي في عدن لدعوة المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة لوقف إطلاق النار وتغليب الحكمة ومصالح الشعب اليمني وعدم الإضرار بها أو المساس بالممتلكات العامة والخاصة، وبدئها اليوم بسحب قواتها وعناصرها القتالية والعودة إلى مواقعها السابقة قبل الأحداث الأخيرة، وتسليم مقرات الحكومة اليمنية وبإشراف من التحالف".
، "الإرياني": نثمّن دور السعودية والإمارات في احتواء أحداث عدن ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه اليمن
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