، بحضور "الجبير".. بدء مراسم التوقيع على الاتفاق الانتقالي في السودان ،

- 1/2
- 2/2
بدأت في الخرطوم، قبل قليل، مراسم التوقيع على الاتفاق الانتقالي في السودان.
وكان رئيس المجلس العسكري الانتقالي الفريق أول عبدالفتاح البرهان قد استقبل في وقت سابق اليوم وزير الدولة للشؤون الخارجية عادل الجبير، كما وصلت وفود عربية ودولية رفيعة المستوى؛ لحضور مراسم التوقيع التاريخي على الوثيقة الدستورية بين المجلس العسكري وقوى الحرية والتغيير في السودان.
يُذكر أن مصدر مسؤول في وزارة الخارجية قد أعلن اليوم مشاركة المملكة العربية السعودية في حفل توقيع اتفاقية الخرطوم، المقرر عقده اليوم، وذلك في إطار الدعم الذي تقدمه المملكة لهذا الاتفاق.
وأضاف المصدر أن وزير الدولة للشؤون الخارجية وعضو مجلس الوزراء عادل بن أحمد الجبير سيرأس وفد المملكة المشارك في حضور مراسم توقيع اتفاق الخرطوم، ويرافقه وزير الدولة لشؤون الدول الإفريقية أحمد بن عبدالعزيز قطان، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية السودان علي بن حسين جعفر.
وأكد المصدر أن المملكة العربية السعودية تعوّل أن يسهم اتفاق الخرطوم بين الأطراف السودانية في كتابة مرحلة جديدة من الاستقرار، يستطيع من خلالها الأشقاء في السودان التعافي من أزمتهم الحالية والانتقال إلى إدارة شؤون بلادهم على نحو يلبي آمال الأشقاء وتطلعاتهم.
17 أغسطس 2019 - 16 ذو الحجة 1440 02:49 PM
السعودية تعوّل أن يسهم الاتفاق في كتابة مرحلة جديدة من الاستقرار
بدأت في الخرطوم، قبل قليل، مراسم التوقيع على الاتفاق الانتقالي في السودان.
وكان رئيس المجلس العسكري الانتقالي الفريق أول عبدالفتاح البرهان قد استقبل في وقت سابق اليوم وزير الدولة للشؤون الخارجية عادل الجبير، كما وصلت وفود عربية ودولية رفيعة المستوى؛ لحضور مراسم التوقيع التاريخي على الوثيقة الدستورية بين المجلس العسكري وقوى الحرية والتغيير في السودان.
يُذكر أن مصدر مسؤول في وزارة الخارجية قد أعلن اليوم مشاركة المملكة العربية السعودية في حفل توقيع اتفاقية الخرطوم، المقرر عقده اليوم، وذلك في إطار الدعم الذي تقدمه المملكة لهذا الاتفاق.
وأضاف المصدر أن وزير الدولة للشؤون الخارجية وعضو مجلس الوزراء عادل بن أحمد الجبير سيرأس وفد المملكة المشارك في حضور مراسم توقيع اتفاق الخرطوم، ويرافقه وزير الدولة لشؤون الدول الإفريقية أحمد بن عبدالعزيز قطان، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية السودان علي بن حسين جعفر.
وأكد المصدر أن المملكة العربية السعودية تعوّل أن يسهم اتفاق الخرطوم بين الأطراف السودانية في كتابة مرحلة جديدة من الاستقرار، يستطيع من خلالها الأشقاء في السودان التعافي من أزمتهم الحالية والانتقال إلى إدارة شؤون بلادهم على نحو يلبي آمال الأشقاء وتطلعاتهم.
، بحضور "الجبير".. بدء مراسم التوقيع على الاتفاق الانتقالي في السودان ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه اخبار العالم اخبار العالم اليوم العالم الان العالم العربي انجازات العالم سياسه العالم
كانت هذه تفاصيل خبر بحضور "الجبير".. بدء مراسم التوقيع على الاتفاق الانتقالي في السودان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.