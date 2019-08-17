هنا منصة “سابرك” لتقديم طلبات الإقامة المميزة بالسعودية والسداد إلكترونياً / تعرف على...

أعزائي متابعي موقعنا المتميز دائماً “عرب نيوز”، في متابعة مستمرة لآخر الأخبار السعودية، فقد تم تفعيل استقبال الطلبات على “الإقامة المميزة“، عبر الموقع الإلكتروني للإقامة المميزة، حتي يتم التقديم بسهولة دون مشقة العناء للذهاب لمقر الإقامة المميزة، حيث تم إستحداث نظام “الإقامة المميزة” منذ حوالي شهر، بمرسوم ملكي من خادم الحرمين الشريفين “سلمان بن عبدالعزيز أل سعود”.

“الإقامة المميزة“، يتم التقديم للحصول عليها طبقاً لشروط محددة أقرها مركز الإقامة المميزة لاستقبال الطلبات، ونعرض عليكم هذه الشروط في السطور التالية، حتي يكون المتقدم على علم بالشروط قبل التقديم ومدي توافرها من عدمه.

الإقامة المميزة بديل عن نظام الكفيل، وستكون نوعين إقامة دائمة برسوم تدفع لمرة واحدة، وإقامة مؤقتة سنوية تجدد برسوم عن كل سنة، وطبقاً للشروط النظامية التي تحددها المملكة يتم التقديم للحصول على الإقامة المميزة، وعند توافر الشروط وسداد الرسوم يتم إعطاء الإقامة فوراً.

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موقع التقديم لطلبات “الإقامة المميزة”

يتم استقبال طلبات الحصول على “الإقامة المميزة” عبر منصة “سابرك” التابعة لمركز الإقامة المميزة.

خطوات رئيسية للتقديم “للإقامة المميزة”

تعبئة النوذج.

معالجة الطلب.

منح الإقامة.

أنواع “الإقامة المميزة”

الإقامة المميزة الدائمة بمقابل مادى مرة واحدة:- وهي غير محددة المدة ويحصل عليها المتقدم بعد توافر الشروط النظامية، ودفع مبلغ 800.000 ريال سعودي مرة واحدة. الإقامة المميزة محددة المدة بمقابل مادى يدفع سنوياً عند التجديد:- وهي إقامة لمدة سنة قابلة للتجديد وفق الشروط النظامية الخاصة بالإقامة المميزة، ويتم دفع مبلغ 100.000 ريال سعودي في السنة.

شروط التقديم على “الإقامة المميزة”