“طالع” رابط تقديم طلبات “الإقامة المميزة” بالسعودية بدل الكفيل للأجانب/...

“الإقامة المميزة” نظام جديد إستحدثته المملكة العربية السعودية، كبديل عن نظام الكفيل وتنفيذاً لرؤية 2030، حيث تم عرض نظام الإقامة المميزة علي مجلس الوزراء وتم بحث شروطه ومميزاته، وبالفعل قام مجلس الوزراء يوم الثلاثاء 9/9/2/1440 هجرياً بإقراره، وإرسال القرار لمركز الإقامة المميزة لإنهاء وضع اللائحة التنفيذية للنظام خلال 90 يوم من تحديد الشروط والإجراءات الخاصة بالنظام الجديد، والتي ستحدد كل تفاصيل النظام الجديد، وبالفعل تم تفعيل العمل لاستقبال طلبات الإقامة المميزة وتسديد الرسوم إلكترونياً، توفيراً لوقت المتقدمين وعدم التكدس بمقر الإقامة المتميزة.

تقوم منصة “سابريك” باستقبال طلبات “الإقامة المميزة”، حيث حدد مركز الإقامة المميزة مجموعة من الشروط الواجب توافرها في المتقدم بطلب “الإقامة المميزة”، وعند تطابقها على المتقدم يتم الموافقة ومن ثم سداد الرسوم المقررة لذلك ودفعها إلكترونياً.

وقد تم تفعيل التقديم على الإقامة المميزة إلكترونياً، عبر منصة “سابرك” التابعة لمركز الإقامة المميزة، وعلى من تتوافر لديه الرغبة في التقديم وتوافر شروط الإقامة المميزة لديه التقدم فوراً، وذلك تحت إشراف لجنة وزارية علي أعلي مستوي، ونعرض عليكم متابعينا مميزات وشروط نظام “الإقامة المميزة”.

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نص قرار إعتماد نظام “الإقامة المميزة”

وجاء نص القرار كالتالي “بعد النظر في قرار مجلس الشوري رقم (41/148) بتاريخ 3/9/1440 هجرياً، وبعد الإطلاع علي التوصية المعدة من مجلس الشئون الإقتصادية والتنمية رقم (8-44/40/د) بتاريخ 25/8/1440 هجرياً، قرر مجلس الوزراء الموافقة علي نظام الإقامة المميزة، وقد أعد مرسوم ملكي بذالك”.

طريقة التقديم على نظام “الإقامة المميزة” إلكترونياً

يتم التقديم عبر منصة “سابرك” بوابة الإقامة المميزة و سداد الرسوم المقررة لعمل الإقامة.

خطوات التقديم على “الإقامة المميزة”

تعبئة النموذج على المنصة.

معالجة الطلب.

منح الإقامة.

شروط الحصول علي “الإقامة المميزة”

وجود جواز سفر ساري المفعول. ملاءة مالية للمتقدم للحصول علي الإقامة المميزة. أن يكون حاصلاً علي إقامة نظامية إذا تقدم بالطلب من داخل المملكة. لايقل عمر المتقدم علي الإقامة عن 21 عاماً. أن يكون المتقدم علي الإقامة المميزة حاصلاً علي سجل جنائي نظيف وتقرير صحي يثبت خلوه من الأمراض المعدية. أن تكون الإقامة نظامية للمتقدم في حال كان متقدم من داخل المملكة العربية السعودية.

مميزات نظام “الإقامة المميزة”