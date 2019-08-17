سعر الذهب اليوم في السعودية يحلق فوق نقطة داعمة..فهل يرتفع مرة أخرى؟

ما زال سعر الذهب اليوم في السعودية يمثل ترقب واهتمام من محللي الأسواق بالمملكة وكذلك المتعاملين في حركة البيع والشراء، خاصة بعد انتهاء فترة عيد الأضحى والتي كان يرجع الكثير ارتفاع أسعار المعدن الأصفر لها، وبرغم أن البعض شكك في استمرار تلك القيم على وضعها المرتفع، إلا أن الأسعار المسجلة خلال عمليات التداول في الساعات الأخيرة أوضحت عكس ذلك التوقع، وظلت مرتفعة فوق قيمة 180 ريال سعودي لجرام الذهب عيار 24، ويعتبر المراقبون تلك القيمة نقطة دعم في حالة الهبوط عنها قد تعود الأسعار للأسفل مرة أخرى كما كانت قبل 15 يومًا، وإذا ظلت القيم فوق تلك النقطة فإن احتمالات الإرتفاع واردة خلال الفترة المقبلة.

وهو ما يزيد من حالة الترقب التي تشهدها الأسواق خاصة خلال ذلك الأسبوع والذي في نهايته قد تتحدد بشكل كبير إتجاه حركة التداول، وإن كان الكثير يؤكد أنه حتى في حالة إنخفاض سعر الذهب فلن يعود إلى أقل من 170 ريال سعودي، حيث كان قبل دخول تلك المرحلة تصل قيمه التي سجلها 167 وذلك بالنسبة لسعر جرام عيار 24.

ومن المعروف أن سعر الذهب اليوم في السعودية يحظى بمتابعة مستمرة من المواطنين السعوديون كما هو الحال لدى معظم الشعوب العربية، وذلك كما يعلم الجميع أن المعدن الأصفر يحتل المركز الأول في كونه أفضل الهدايا للنساء في جميع المناسبات، سواء كانت عرس أو نجاح في إحدى الشهادات أو أعياد ميلاد وغيرها، كما أن الكثيرون يقوم بشراء الذهب بغرض الاستثمار لبيعه مرة أخرى بعد فترة من الزمن، أو كوسيلة للادخار بدلاً من الاحتفاظ بالأموال كعملات ورقية يتم الاحتفاظ بها في صورة سبائك ذهبية أو مشغولات، لذلك نجد أن هناك رواج أيضًا للذهب المستعمل.

سعر الذهب اليوم في السعودية

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المتابع لـ أسعار الذهب في السعودية يُدرك أنها شهدت ارتفاع منذ بداية شهر يونيو الماضي، وقد وصلت الزيادة في قيم البيع والشراء إلى أكبر قيمة لها في نهاية ذلك الشهر، وبالتحديد في الخامس والعشرون منه، ثم بعد ذلك تأرجحت ما بين العلو والانخفاض طوال الخمسة عشر يومًا الأخيرة، ولكن بمعدلات متقاربة، ومحللي السوق والعاملون في تداول الذهب يمكنهم أن يدركوا هذا الأمر بسهولة من خلال الرسم البياني التالي، والذي يوضح حركة التعاملات خلال الشهور الخمسة الأخيرة، والتي يتضح منها أنه يجب التروي في الشراء في هذه الفترة لمن يريدون الاستثمار في المعدن الأصفر.

أما بالنسبة للأشخاص العاديين والذين يبحثون عن أسعار الذهب بغرض الشراء كهدايا فقط فهم بكل تأكيد يهمهم في المقام الأول قيمه اليومية أول بأول خاصة أنهم قد يحتاجون شرائه لإهدائه لشخص ما بسبب إحدى المناسبات السعيدة التي يمر بها وفيما يلي جدول يوضح أسعار الذهب اليوم في السعودية يتم تحديثه بشكل مستمر ومتجدد لمتابعة أحدث التغيرات في تلك القيم.