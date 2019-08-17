مسؤول إيراني: السعودية تسعى إلى تحسين العلاقات مع إيران

أشاد رئيس لجنة الأمن القومي في البرلمان الإيراني مجتبى ذو النور بالمعاملة التي تلقاها الحجاج الإيرانيون خلال موسم الحج للعام الحالي معتبرا أنه يحمل رسالة إيجابية من جانب السعودية.

وقال ذو النور إن السعودية تسعى من خلال هذا التعامل إلى مزيد من التعاون مع إيران، موضحا أن استمرار هذا السلوك سيؤدي إلى إذابة الجليد عن العلاقات بين البلدين. وفق "روسيا اليوم"

وبين رئيس لجنة الأمن القومي أن إيران ليست وراء التوتر بالمنطقة وأن الدول التي قطعت علاقاتها مع إيران هي التي بادرت لذلك وليست طهران.

جدير بالذكر أن السلطات السعودية تجاوبت مع طلب طهران افتتاح مكتب لرعاية المصالح الإيرانية في السفارة السويسرية لدى السعودية.

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وقالت وكالة أنباء الطلبة الإيرانية "إيسنا" إن وزیر الحج السعودي محمد صالح بن طاهر بنتن، رحب باستئناف إیفاد الزوار الإيرانیین إلی العمرة وتعهد بمتابعة ملف تدشین ممثلیة إيرانية في سفارة سویسرا شخصیا.

وصرح الوزیر السعودي بأن المملكة تسعی لتوفیر أجواء أفضل وإمكانیات أکثر ترافق الحجاج، مضیفا أنه شدد على ضرورة التصرف اللائق مع الزوار الإيرانيين خلال عملیات التفقد والتفتیش التي تشملهم.

ولفت إلى أن تأشیرات الدخول السعودیة ستصدر إلكترونيا للزوار الإيرانیین فقط.