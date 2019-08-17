الحوثيون يستهدفون حقل نفط في السعودية ب10 طائرات مسيرة

استهدفت قوات أنصار الله التابعة لجماعة الحوثي في اليمن اليوم السبت حقلا نفطيا ومصفاة للبترول في السعودية ، ونشرت قناة المسيرة بيانا للمتحدث باسم القوات المسلحة العميد يحيى سريع قال فيه إن 10 طائرات مسيرة استهدفت حقل ومصفاة الشيبة التابعة لشركة "أرامكو" شرقي السعودية، بعملية أطلقوا عليها "توازن الردع الأولى".

وتابع: "نجدد الدعوة لكل الشركات والمدنيين بالابتعاد الكامل عن كل المواقع والأهداف الحيوية بالمملكة لأنها أصبحت أهدافا مشروعة ويمكن ضربها في أي وقت"

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وأضاف: "بنك أهداف القوات المسلحة يتسع يوما بعد آخر والعمليات القادمة ستكون أشد إيلاما" موضحا: "لا خيار أمام قوى النظام السعودي إلا وقف الحرب ورفع الحصار عن الشعب اليمني"

يشار إلى أن حقل ومصفاة الشيبة يضم أكبر مخزون استراتيجي في المملكة ويتسع لأكثر من مليار برميل.