حقيقة وفاة الفنان محمد عبده بأزمة قلبية مفاجئة قبل حفل القاهرة

تداولت وسائل اعلام ومواقع التواصل الاجتماعي يوم الخميس، نبأ يفيد بوفاة فنان العرب محمد عبده بعد تعرضه لوعكة صحية ونقل على اثرها لاحد المشافي السعودية.

وأصيب العديد من محبي الفنان السعودي، محمد عبده، بالذعر من انتشار أنباء، بشأن وفاته، ولكن تبين أن هذه الأخبار مجرد شائعات، وأن محمد عبده بخير وسلامة، بحسب تقارير سعودية.

يشار إلى أن هذه ليست المرة الأولى التي تطلق فيها شائعات حول وفاة محمد عبده ، إذ شهدت مواقع التواصل الاجتماعي، خاصة "تويتر" تداول العديد من الهاشتاغات حول هذا الأمر.

الفنان محمد عبده يبلغ من العمر 70 عاما، مغنٍّ سعودي ولد في محافظة الدرب في منطقة جازان جنوب السعودية، وقدم الكثير من الاعمال الفنية التي نالت اعجاب الجمهور العربي.

Advertisements

ويستعد محمد عبده الشهير بـ" فنان العرب " للحضور إلى العاصمة المصرية القاهرة خلال أيام قليلة لاستكمال نشاطه الفني، وذلك لإحياء حفل غنائي في أحد فنادق القاهرة يوم الـ22 من أغسطس/ آب الجاري.

وسبق الى الفنان السعودي أبو نوره أن أحيا حفلا في القاهرة، في شهر نيسان/ أبريل، بدار الأوبرا في مصر.

ويعتبر الفنان محمد عبده من أشهر الفنانين العرب على مستوى الوطن العربي الذين عاصروا الجيل القديم والحديث ومعروف بلقب "فنان العرب" ويحظى باحترام كبير في الساحة الفنية.