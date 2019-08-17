محامي سعودي يستغرب من اقتناع المتشددين دينيا بفكرة هدم التماثيل خوفا من عبادتها

استنكر المحامي نايف آل منسي، دعوات بعض المتشددين بهدم التمثال مشيرا إلى أنها معالم أثرية ولا تعبد من دون الله.

ونشر آل منسي صورة لتمثال أبو الهول في مصر عبر صفحته بـ”تويتر” وعلق قائلا: ‏هذا التمثال الضخم بطول 75 متر وارتفاع 20 متر موجود في الأرض منذ 5000 سنة ولم نسمع أن أحدا عبده من دون الله! مع أنه عملاق ويعطي شعورا عميقا بالعظمة أو التقديس!

وأضاف: الاستنتاج هو أن مجرد “وجود الأصنام” ليس هو سبب عبادتها! فلا معنى لمحاربة وجودها خوفا من عبادتها!!

وتابع: أما حديث طلق بن علي وقوله “ألا تدع تمثالا إلا طمسته ولا قبرا مشرفا إلا سويته” فمحمول على التماثيل والقبور التي كانت تُعبد من دون الله -في ذلك الوقت-

وأردف: ومعلوم أن الوثني إذا كسرت له الصنم الذي يعبده صنع صنما غيره، وإنما أراد النبي ﷺ إزالة مظاهر الشرك لتماثيل كانت تُعبد في الواقع.

هذا وحظيت تغريدة آل منسي بتفاعل واسع بين المتابعين وقال المغرد محمد: في عهد الخلفاء المهديين الراشدين عليهم السلام، وُليّ صاحب رسول الله عمرو بن العاص على مصر أكثر من 5أعوام ولم يأمر بطمسها! وهُم لنا قُدوه.

فيما شارك المغرد المنشور وعلق قائلا: يا رجال حتى الشجر المعمّر ما سلم من شرهم ، للعلم المطاوعة هم من يقوم بقطعه في محافظات السعودية وأغلب الناس يتهم اصحاب “الإحتطاب الجائر” ولكن في الحقيقة هم مجموعات ملتزمة بما جاء في الكتب والفتاوى التي تؤدي بأصحابها للتطرف والارهاب.