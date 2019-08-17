مشكلة عائلية وراء خطف طفل بريدة .. والكاميرات رصدت الخاطف

علمت مصادر، أن مشكلة عائلية بين الأب والأم، تقف وراء واقعة خطف طفل حديث الولادة من مستشفى الولادة والأطفال بمدينة بريدة، أمس الجمعة.

وبيَّنت مصادر، أن الأب والأم منفصلان بالطلاق، وأن هناك احتمالًا أن من قام بالاختطاف هو أحد أقارب الأب. وأضافت المصادر، أن كاميرات المستشفى وثَّقت الشخص الذي قام بالاختطاف، وسيصدُر بيان خلال الساعات المقبلة من الجهات المختصة حول الحادثة. وشهد مستشفى الولادة والأطفال بمدينة بريدة، أمس الجمعة، عملية اختطاف طفل حديث الولادة. وقالت المصادر ، إن «الطفل اختُطِفَ عصر أمس الجمعة، من قسم خاص بحديثي الولادة». وأكَّدت المصادر ، أن الجهات المختصة تُجري تحقيقاتها؛ لمعرفة هوية الخاطف والأسباب التي أدت إلى ذلك.