أول تعليق من التجارة بشأن المقطع المتداول عن منتجات تطبيق نون

علق مسؤول في وزارة التجارة على مقطع الفيديو المتداول على موقع التواصل “تويتر” لعرض تجهيز منتجات خاصة بمنصة البيع الإلكترونية “نون” يقوم فيها البائعون بجمع سلع منها أحذية مقلدة ومغشوشة من سوق شعبية بالمملكة وتقديمها للمنصة الإلكترونية بعد ظهور صناديق تحمل اسم المنصة.

وقال المتحدث الرسمي لوزارة التجارة والاستثمار عبد الرحمن الحسين “أن الوزارة شكلت إدارة مختصة بالرقابة على المتاجر الإلكترونية وربطت مركز البلاغات بشكل مباشر بجميع المتاجر الإلكترونية بهدف معالجة الملاحظات والشكاوى واتخاذ الإجراءات المناسبة”.

وأوضح: “أن مقطع الفيديو المتداول صور في مدينة دبي الإماراتية ولم يكن في المملكة وفقا لتغريدات صاحب المقطع” وتابع لقد طورنا مجموعة من الحلول بهدف منع الاحتيال وجعل عمليات الشراء أكثر أمانا ”.

وأضاف: الوزارة تشترط على المتاجر الإلكترونية الراغبة في عرض تخفيضات الحصول على ترخيص إلكتروني يتضمن التعريف بالمنتجات المشمولة بالتخفيض وقوائم الأسعار قبل وبعد نسبة التخفيض للتأكد من صحة أسعار العرض”.

الجدير بالذكر أن متجر تطبيق نون أوضح أن الفيديو الذي تمت مشاركته على منصات التواصل الاجتماعي” هذه نقطة تجمع البائعين يتم فيها تسليم المنتجات الخاصة بهم للمندوبين ليتم نقلها للمستودعات الخاصة بنا، ليقوم فريق الجودة بإجراء اختبارات فحص جودة المنتجات قبل شحنها للعملاء”.