بالصور: هاشتاج ساخر ” غرد كأنك الجزيرة” يجتاح تويتر

دشن نشطاء التواصل الاجتماعي هاشتاج ”غردكأنك الجزيرة”، للسخرية من تناول قناة الجزيرة القطرية لموسم الحج، وتفاعل العديد من المدونيين السعوديين مع الهاشتاج.

وانضم للحملة آلاف المواطنين، وغردوا بسيل من التغريدات الطريفة التي تفسر الهجوم غير المبرر من الجزيرة على أي خبر أو واقعة تحدث في المملكة، خاصة ما يتعلق بموسم الحاج. وغرد بعض النشطاء بتدوينة تضم صورا من موسم الحج الحالي لكن مع تعليقات غير صحيحة، مثل أن ينشر أحدهم صورة لرجل أمن يمسك ذراع أحد الحجاج المسنين كي يساعده على الوصول لوجهته، بينما يقول التعليق: “إن رجل الأمن يلوي يد الحاج”.

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