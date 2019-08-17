هواوي تؤجل إطلاق هاتفها القابل للطي حتى نوفمبر

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بعد سلسلة من التأجيل والاختبارات، ستكون الهواتف القابلة للطي من سامسونج و هواوي متاحة في الأسواق قبل موسم العطلات.

كانت سامسونج قد أعلنت الشهر الماضي أن هاتفها Galaxy Fold سيتاح للشراء في سبتمبر القادم، بينما هواوي تقول أنها دفعت بموعد إطلاق Mate X القابل للطي إلى نوفمبر بعد أن تحدثت سابقاً عن سبتمبر كموعد للإطلاق.

وأجرت هواوي تعديلات على آلية الطي في الهاتف لتصبح أفضل، مع التأكيد على أنها لن تصنع من الألياف الكربونية كما كانت تذكر الشائعات.

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وحاول مهندسي هواوي تخفيض وزن الهاتف بنحو 20 غرام عبر استبدال الغطاء الخلفي بالألومنيوم بدلاً من الفولاذ ، إلا أنه كان أقل متانة عند الاستخدام الطويل.

خلال التأجيلات المتعددة عملت سامسونج وهواوي على إجراء الاختبارات المتعددة لضمان أن الهواتف بجودة ومتانة مناسبة بدون التأثير على وظيفة طي الهاتف والشاشة.

وسننتظر صدور الهواتف فعلياً واستخدامها بالحياة اليومية بعيداً عن المختبرات لنرى مستوى المتانة والجودة التي وصلت إليها، إن كان يشفع لها سعر الهاتف المرتفع.

الجدير بالذكر أن هواوي تريد أن تضيف المزيد من الشاشات في الإصدار الثاني من هاتفها القابل للطي، لنرى ما ستفعله.

