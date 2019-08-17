الربيعان: أغسطس 2019.. الأكثر انخفاضًا في الحرارة على المملكة خلال 30 عامًا

أوضح المهتم بشؤون المناخ صالح الربيعان، أن شهر أغسطس الجاري هو الأكثر انخفاضًا في درجات الحرارة على المملكة، رغم أنه من أحرّ شهور الصيف.

وقال الربيعان –عبر حسابه بموقع التواصل تويتر- إنه من خلال متابعته لدرجات الحرارة لشهر أغسطس خلال الثلاثين سنة الماضية، فإنه يعتبر شهر أغسطس لهذا العام 2019 وكذلك أغسطس العام الماضي 2018 وكذلك أغسطس عام 1994، من أفضل شهور أغسطس التي مرّت على المملكة من حيث انخفاض درجات الحرارة فيها، والمعروف عالميًا أن شهر أغسطس من أحرّ شهور الصيف مع شهر يوليو.

من جانبه، توقع الباحث في الطقس والمناخ عبدالعزيز الحصيني، اليوم السبت، أمطارًا متفاوتة في الشدة ورياحًا على عدة محافظات ومناطق بالمملكة، خلال الساعات المقبلة.

وقال الحصيني –عبر حسابه بموقع التواصل تويتر- إنه متوقع يوم السبت وليلة الأحد أمطارًا متفاوتة من مكان إلى آخر، من خفيفة إلى غزيرة، إضافة إلى حبات برد، وذلك على: «وادي الدواسر وبيشة وتثليث والباحة وعسير وجازان».

كما توقع الحصيني، رياحًا على أجزاء من وسط وشرق وغرب وشمال المملكة خلال الساعات المقبلة.

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وكان نظام الإنذار المبكر التابع للهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، وجه تنبيهًا إلى أهالي المدينة المنورة، برياح نشطة وأتربة مثارة خلال الساعات المقبلة.

وأوضحت الأرصاد أن الحالة الجوية تؤدي إلى تدنٍ في مستوى الرؤية الأفقية، وتشمل «بدر وينبع» بمنطقة المدينة المنورة، وتبدأ في الساعة الحادية عشرة صباح اليوم وتنتهي في الساعة السادسة من مساء اليوم.

وحول طقس اليوم السبت، توقعت هيئة الأرصاد استمرار تأثير الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار، والتي تحد من مدى الرؤية الأفقية، على مناطق: الحدود الشمالية، والشرقية، والقصيم، والرياض، تمتد حتى منطقة نجران والأجزاء الشرقية للمرتفعات الجنوبية الغربية.

وأضافت الأرصاد أن الفرصة لا تزال مهيأة لتكون السحب الرعدية الممطرة مصحوبة برياح نشطة على مناطق: جازان، وعسير، والباحة، تمتد حتى مرتفعات مكة المكرمة, مع ارتفاع ملموس في درجات الحرارة على منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة، مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار.