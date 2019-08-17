نائب وزير الدفاع يبحث مع رئيس «النواب» اليمني إنهاء الخطر الإيراني

التقى الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز نائب وزير الدفاع، أمس الجمعة، رئيس مجلس النواب اليمني الشيخ سلطان البركاني. وجرى خلال اللقاء تأكيد خدمة اليمن وشعبه الشقيق والدعم الأخوي الصادق من قيادة وشعب المملكة العربية السعودية. واستعرض اللقاء ما بذلته قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن من جهود على مختلف الأصعدة للحفاظ على الدولة واستعادة الأمن والاستقرار لليمن، كما تم تأكيد أهمية توحيد الصف والجهود لإنهاء الخطر الإيراني من خلال ميليشياتها الحوثية في اليمن. حضر اللقاء سفير خادم الحرمين الشريفين لدى اليمن محمد بن سعيد آل جابر.

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