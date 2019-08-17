السفير آل جابر: إجراءات معالجة أحداث عدن أبرزت وحدة الصف في مواجهة الميليشيا الحوثية

أشاد سفير خادم الحرمين الشريفين لدى اليمن السفير محمد آل جابر، بـ«الدور الفعال للأشقاء في الإمارات وجهودهم المستمرة لمعالجة أحداث عدن الأخيرة وتلافي آثارها»، في إطار جهود التحالف لدعم الحكومة الشرعية في اليمن لإنهاء انقلاب ميليشيا الحوثي المدعومة من إيران، واستعادة الأمن والاستقرار.
وأكد المشرف على البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن، في تغريدة عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: أن الإجراءات التي اتخذت لمعالجة أحداث عدن، وتجاوب الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي يؤكد متانة العلاقات السعودية - الإماراتية، واتفاق قيادتها على الحفاظ على الدولة واستعادة الأمن والاستقرار في اليمن.
وأشار سفير خادم الحرمين الشريفيين إلى أن الجهود التي اتخذت من كافة الأطراف لمعالجة أحداث عدن أبرزت وحدة الصف في مواجهة الميليشيا الحوثية المدعومة من إيران (العدو الحقيقي لليمن)، وأكدت اتفاق الجميع على أن اليمن لن تكون جزءاً من ولاية الفقيه في إيران.
واختتم السفير آل جابر تغريداته، بالإشادة بجهود الإعلاميين والناشطين اليمنيين «الذين سخروا أقلامهم لتعزيز لغة الحوار والتصالح وتوحيد الصف، وتفاعلهم الإيجابي مع الجهود السياسية التي تبذل من مختلف الأطراف لمعالجة الأحداث في عدن، وتغليبهم للمصلحة الوطنية».
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