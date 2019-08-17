حج / الجوالة والكشافة بالمدينة المنورة يباشرون مهامهم الكشفية لخدمة الحجاج لفترة ما بعد الحج



المدينة المنورة 16 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 17 أغسطس 2019 م واس

باشر شباب الجوالة والكشافة المشاركون في المعسكر الكشفي لخدمة ضيوف الرحمن بالمدينة المنورة الذي تقيمه جمعية الكشافة العربية

وأوضح مدير عام تعليم منطقة المدينة المنورة نائب المشرف العام على المعسكر الكشفي لخدمة الحجاج بالمنطقة ناصر بن عبدالله العبدالكريم، أن مهام وواجبات الجوالة والكشافة تسهم في تقديم الخدمات المناسبة لضيوف الرحمن بالتعاون مع عدد من الجهات، مثمناً لهم جهودهم خلال الفترة الموسمية الأولى، ومنوهاً بأن هذه الأعمال النبيلة تسهم في إكساب أبنائنا من الجوالة والكشافة المزيد من الخبرات في حب خدمة الآخرين ومساعدتهم وتقديم العون لهم وإبراز دور جمعية الكشافة العربية السعودية والقطاعات التعليمية المشاركة تجاه المجتمع، والإسهام في القيام بواجباتهم تجاه ضيوف الرحمن من زوار المدينة المنورة.

بدوره بيّن قائد المعسكر الكشفي بالمدينة المنورة الدكتور محمد الجهني، أن العمل بالمعسكر الكشفي لخدمة الحجاج يستمر ويتواصل بمشاركة القادة الكشفيين والجوالة والكشافة الذين ينتشرون خلال فترات العمل اليومية لتقديم خدماتهم في المواقع المخصصة لهم في المنطقة المركزية المحيطة بالمسجد النبوي والمراكز الصحية ومراكز الإرشاد والمساجد، إذ يواصل الجوالة والكشافة خدماتهم للحجاج من زوار المسجد النبوي لمرحلة ما بعد الحج التي تستمر حتى نهاية الشهر الجاري.

يُذكر أن معدل ساعات العمل اليومية للجوالة والكشافة المشاركين في المعسكر، خمس ساعات ينتشر خلالها الكشافة لتقديم خدماتهم في كل من المنطقة المركزية المحيطة بالمسجد النبوي الشريف وفي مسجد قباء والقبلتين وسيد الشهداء والمستشفيات المراكز الصحية المحيطة بالمسجد النبوي ومراكز الإرشاد وغيرها من المواقع التي تقتضيها الخدمة ضمن ثلاث فترات للعمل تشمل التجمع وتمام الفرق وتحية العلم والانطلاق لمباشرة أعمال الخدمة والعودة بعد الخدمة وتسليم التقارير الإحصائية اليومية ثم الانصراف.

// انتهى //

13:06ت م

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المدينة المنورة 16 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 17 أغسطس 2019 م واسباشر شباب الجوالة والكشافة المشاركون في المعسكر الكشفي لخدمة ضيوف الرحمن بالمدينة المنورة الذي تقيمه جمعية الكشافة العربية السعودية ، مهامهم التطوعية في خدمة الحجاج للفترة الموسمية الثانية لموسم حج هذا العام1440هـ، وذلك من خلال مساندة العديد من الجهات العاملة في خدمة الحجاج القادمين للمدينة المنورة براً من مكة المكرمة قبيل مغادرتهم لبلدانهم، حيث تشهد المنطقة كثافة في حركة الحجاج من جنسيات مختلفة.وأوضح مدير عام تعليم منطقة المدينة المنورة نائب المشرف العام على المعسكر الكشفي لخدمة الحجاج بالمنطقة ناصر بن عبدالله العبدالكريم، أن مهام وواجبات الجوالة والكشافة تسهم في تقديم الخدمات المناسبة لضيوف الرحمن بالتعاون مع عدد من الجهات، مثمناً لهم جهودهم خلال الفترة الموسمية الأولى، ومنوهاً بأن هذه الأعمال النبيلة تسهم في إكساب أبنائنا من الجوالة والكشافة المزيد من الخبرات في حب خدمة الآخرين ومساعدتهم وتقديم العون لهم وإبراز دور جمعية الكشافة العربية السعودية والقطاعات التعليمية المشاركة تجاه المجتمع، والإسهام في القيام بواجباتهم تجاه ضيوف الرحمن من زوار المدينة المنورة.بدوره بيّن قائد المعسكر الكشفي بالمدينة المنورة الدكتور محمد الجهني، أن العمل بالمعسكر الكشفي لخدمة الحجاج يستمر ويتواصل بمشاركة القادة الكشفيين والجوالة والكشافة الذين ينتشرون خلال فترات العمل اليومية لتقديم خدماتهم في المواقع المخصصة لهم في المنطقة المركزية المحيطة بالمسجد النبوي والمراكز الصحية ومراكز الإرشاد والمساجد، إذ يواصل الجوالة والكشافة خدماتهم للحجاج من زوار المسجد النبوي لمرحلة ما بعد الحج التي تستمر حتى نهاية الشهر الجاري.يُذكر أن معدل ساعات العمل اليومية للجوالة والكشافة المشاركين في المعسكر، خمس ساعات ينتشر خلالها الكشافة لتقديم خدماتهم في كل من المنطقة المركزية المحيطة بالمسجد النبوي الشريف وفي مسجد قباء والقبلتين وسيد الشهداء والمستشفيات المراكز الصحية المحيطة بالمسجد النبوي ومراكز الإرشاد وغيرها من المواقع التي تقتضيها الخدمة ضمن ثلاث فترات للعمل تشمل التجمع وتمام الفرق وتحية العلم والانطلاق لمباشرة أعمال الخدمة والعودة بعد الخدمة وتسليم التقارير الإحصائية اليومية ثم الانصراف.// انتهى //13:06ت م0025

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