2019-08-17

ما هي شروط التقدم لطلب الحصول على الإقامة المميزة؟

متابعات الخليج 365 - الرياض

تفاعل الموقع الرسمي لمركز الإقامة المميزة مع العديد من التساؤلات للحصول عليها ومن أهمها شروط الحصول على الإقامة المميزة، ومنها:

– تقديم جواز سفر سارٍ المفعول.

– ألا يقل سن المتقدم عن 21 سنة.

– تقديم ما يثبت الملاءة المالية للمتقدم.

– تقديم سجل جنائي يثبت خلو المتقدم من السوابق.

– تقديم تقرير صحي عن حالة المتقدم الصحية يثبت خلوه من الأمراض المعدية، لا يزيد تاريخه على 6 أشهر من تاريخ التقدم.

– أن تكون إقامة المتقدم نظامية في حال كان متقدماً من داخل المملكة.

– للجنة الإشرافية على المركز إضافة شروط خاصة في الحالات التي تتطلب ذلك.

Advertisements

يذكر أن مركز الإقامة المميزة بدأت قبل أسابيع استقبال طلبات الراغبين بالحصول على الإقامة المميزة السعودية من خلال المنصة الإلكترونية الشاملة “سابرك” (هنا).

ويتطلع المركز لخدمة الراغبين بالحصول على الإقامة المميزة السعودية من خلال المنصة الإلكترونية الشاملة “سابرك”، التي يستطيع من خلالها المتقدم رفع جميع الوثائق المطلوبة والسداد الإلكتروني للمقابل المالي المخصص للإجراءات، كما توفر المنصة تعريفاً بالنظام والمركز.

ويقدم المركز نوعين من الإقامة المميزة السعودية، الأول الإقامة المميزة الدائمة بمقابل مالي يدفع مرة واحدة مدى الحياة، والنوع الثاني الإقامة المميزة المحددة بمقابل مالي يدفع سنوياً، وتتيح للمقيم مزايا عديدة.