شكرا لقرائتكم خبر عن مطار المؤسس: «غبار جدة» لم يؤثر على الحركة الجوية والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - الخليج 365 (جدة) أعلن مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة عبر حسابه على موقع «تويتر» أن موجة الغبار التي تمر بها مدينة جدة لم تؤثر على الحركة الجوية، حتى ظهر اليوم «السبت»، وأن الرحلات تسير في مواعيدها المحددة.

أعلن مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة عبر حسابه على موقع «تويتر» أن موجة الغبار التي تمر بها مدينة جدة لم تؤثر على الحركة الجوية، حتى ظهر اليوم «السبت»، وأن الرحلات تسير في مواعيدها المحددة.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر مطار المؤسس: «غبار جدة» لم يؤثر على الحركة الجوية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عكاظ وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.