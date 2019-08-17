، في عملية تستمر حتى 15 سبتمبر .. بدء عودة حجاج باكستان إلى بلادهم ،

محمد بن مسعود - الدمام - أول رحلة تقلع اليوم إلى كراتشي عبر الخطوط السعودية وتنقل 200 حاج

قالت وزارة الشؤون الدينية الباكستانية، إن باكستان بدأت منذ اليوم السبت في نقل حجاجها من السعودية إلى بلادهم بعد إتمامهم فريضة الحج لهذا العام.

وأشارت الوزارة، في بيانها، إلى أن عدد حجاج باكستان بلغ هذا العام 200 ألف حاج أدوا فريضة الحج بكل يسر وسهولة.

وأضافت: "الخطوط الجوية الباكستانية إلى جانب الخطوط الجوية السعودية ستتوليان نقل الحجاج الباكستانيين في عملية تستمر الى 15 سبتمبر المقبل؛ حيث سيتم نقلهم إلى: إسلام أباد ولاهور وكراتشي وبيشاور وملتان وعدة مدن أخرى".

وتابعت: "أول رحلة ستقلع، اليوم السبت، إلى مدينة كراتشي عبر الخطوط السعودية؛ حيث ستنقل 200 حاج من مختلف الأعمار".