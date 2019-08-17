، "زوجتي ستفجّر طائرة متجهة إلى السعودية" .. مكالمة هندي تنتهي به معتقلاً ،

محمد بن مسعود - الدمام - صحيفة محلية: الاتصال أجراه مع السلطات الأمنية في مطار نيودلهي

اعتقلت الشرطة الهندية رجلاً هندياً زعم أن زوجته على استعدادٍ لتنفيذ عملية إرهابية في رحلة متجهة إلى السعودية.

وذكرت صحيفة "نيوز تراك لايف" الهندية، أن الزوج قدّم بلاغاً كاذباً، في محاولةٍ لمنع زوجته من السفر إلى الخارج.

وقالت: شرطة العاصمة الهندية أخضعت المتهم للتحقيقات، فذكر أن زوجته مسافرة إلى دولة خليجية دون رغبته، ولم يتمكن من منعها؛ ما جعله يتصل بالسلطات الأمنية في مطار نيودلهي لاتهامها بأنها تستعد لعملية إرهابية في رحلة متجهة إلى السعودية أو الإمارات.

وأضافت الصحيفة: السلطات الأمنية في المطار فور تلقيها البلاغ الكاذب قامت بإيقاف الرحلة المتجهة إلى السعودية وأخرى إلى دبي وفحصهما، كما تمّ توقيف الزوجة، ولم يتم العثور على أيّ جسمٍ مشبوه، قبل اعتقال الزوج بتهمة تقديم بلاغ كاذب وإثارة الرعب.