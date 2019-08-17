، مدينة الحجاج بأبو عجرم تودع 1257 حاجاً بالكتيبات الإرشادية والهدايا ،

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ودّعت مدينة الحجاج بمركز أبو عجرم في منطقة الجوف، اليوم، أولى قوافل حجاج بيت الله الحرام القادمين من المدينة المنوّرة، البالغ عددهم 1257 حاجاً مستقلين 57 حافلة متوجهين إلى منفذ جديدة عرعر، ومن ثم إلى بلادهم بعد أن أدوا مناسكهم بأجواء روحانية وفق منظومة من الخدمات الحكومية والجهود الأمنية.
وقُدمت للحجاج الخدمات اللازمة من الضيافة والرعاية الصحية وتوزيع الكتيبات الإرشادية والهدايا، إضافة إلى توجيههم إلى أماكن المبيت بمشاركة عدد من الأجهزة الحكومية الخدمية.
وقدّم الحجاج شكرهم وتقديرهم لحكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله-، مؤكدين أن خدمة ضيوف بيت الله الحرام شرف عظيم استحقته المملكة عن جدارة لما توفره من خدمات ودعم ورعاية منذ لحظة وصول الحجاج حتى عودتهم إلى أوطانهم سالمين بعد أن منّ الله عليهم بأداء مناسكهم بكل يسر وطمأنينة.
مدينة الحجاج بأبو عجرم تودع 1257 حاجاً بالكتيبات الإرشادية والهداياوكالة الأنباء السعودية (واس) الخليج 365 2019-08-17
ودّعت مدينة الحجاج بمركز أبو عجرم في منطقة الجوف، اليوم، أولى قوافل حجاج بيت الله الحرام القادمين من المدينة المنوّرة، البالغ عددهم 1257 حاجاً مستقلين 57 حافلة متوجهين إلى منفذ جديدة عرعر، ومن ثم إلى بلادهم بعد أن أدوا مناسكهم بأجواء روحانية وفق منظومة من الخدمات الحكومية والجهود الأمنية.
وقُدمت للحجاج الخدمات اللازمة من الضيافة والرعاية الصحية وتوزيع الكتيبات الإرشادية والهدايا، إضافة إلى توجيههم إلى أماكن المبيت بمشاركة عدد من الأجهزة الحكومية الخدمية.
وقدّم الحجاج شكرهم وتقديرهم لحكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله-، مؤكدين أن خدمة ضيوف بيت الله الحرام شرف عظيم استحقته المملكة عن جدارة لما توفره من خدمات ودعم ورعاية منذ لحظة وصول الحجاج حتى عودتهم إلى أوطانهم سالمين بعد أن منّ الله عليهم بأداء مناسكهم بكل يسر وطمأنينة.
17 أغسطس 2019 - 16 ذو الحجة 1440
11:20 AM
بعد أداء مناسكهم بأجواء روحانية وفق منظومة من الخدمات والجهود الأمنية
ودّعت مدينة الحجاج بمركز أبو عجرم في منطقة الجوف، اليوم، أولى قوافل حجاج بيت الله الحرام القادمين من المدينة المنوّرة، البالغ عددهم 1257 حاجاً مستقلين 57 حافلة متوجهين إلى منفذ جديدة عرعر، ومن ثم إلى بلادهم بعد أن أدوا مناسكهم بأجواء روحانية وفق منظومة من الخدمات الحكومية والجهود الأمنية.
وقُدمت للحجاج الخدمات اللازمة من الضيافة والرعاية الصحية وتوزيع الكتيبات الإرشادية والهدايا، إضافة إلى توجيههم إلى أماكن المبيت بمشاركة عدد من الأجهزة الحكومية الخدمية.
وقدّم الحجاج شكرهم وتقديرهم لحكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله-، مؤكدين أن خدمة ضيوف بيت الله الحرام شرف عظيم استحقته المملكة عن جدارة لما توفره من خدمات ودعم ورعاية منذ لحظة وصول الحجاج حتى عودتهم إلى أوطانهم سالمين بعد أن منّ الله عليهم بأداء مناسكهم بكل يسر وطمأنينة.
، مدينة الحجاج بأبو عجرم تودع 1257 حاجاً بالكتيبات الإرشادية والهدايا ،
المصدر : الخليج 365
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