بالفيديو.. الكشف عن الهوية الجديدة لرابطة المحترفين الإماراتية

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أزيح الستار عن الهوية الجديدة لرابطة المحترفين الإماراتية، خلال حفل كبير شهد حضور نجوم ورموز كرة القدم يوم الجمعة.

وتهدف الهوية الجديدة إلى تأسيس كيان مؤسسي متكامل، له شخصية مستقلة لتطوير الكرة الإماراتية. وشهد المؤتمر الكشف عن شعارات المسابقات المحلية الإماراتية المختلفة، قبل انطلاق الموسم الجديد 2019-2020 الأسبوع المقبل. وظهر الشعار الجديد لبطولة دوري الخليج العربي بشكل عصري مميز وألوان زاهية مبهجة. وتزين برج خليفة في مدينة دبي بالهوية الجديدة لرابطة المحترفين الإماراتية بعد الإعلان عنها.

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