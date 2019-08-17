شكرا لقرائتكم خبر عن دخول 13 ألف مسافر إلى المملكة عبر منفذ الحديثة أمس الجمعة والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - عبدالعزيز المشيطي (القريات)

بمتابعة وحرص من أمير منطقة الجوف الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز، يبذل منسوبو جوازات وجمرك منفذ الحديثة الحدودي مع المملكة الأردنية الهاشمية، جهوداً حثيثة لإنهاء إجراءات المسافرين القادمين عبر المنفذ بعد انتهاء عطلة عيد الأضحى المبارك.

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ويشرف على تسهيل الإجراءات وكيل إمارة منطقة الجوف حسين بن محمد بن عبدالله آل سلطان، ومحافظ القريات عبدالله بن صالح الجاسر، ورئيس مركز الحديثة جريد بن صالح الجريد الذي يقف بشكل مباشر مع رجال الجوازات والجمارك لضمان سير العمل فيها والعمل على راحة القادمين للمملكة العربية السعودية عبر المنفذ.

وقد بلغ عدد القادمين عبر المنفذ أمس (الجمعة) أكثر من 13 ألف مسافر عبروا 6 مسارات للسيارات الصغيرة وصالتين للحافلات في جوازات المنفذ، بينما تعمل 30 بائكة للحافلات و5 مسارات للسيارات الصغيرة بجمرك المنفذ.

وتم تشغيل المنفذ بكامل طاقته من الكوادر البشرية والتجهيزات الفنية منعاً لتأخير إجراءات دخول القادمين عبر المنفذ، كما يشهد المنفذ هذه الأيام مغادرة الحجاج الأردنيين بعد أن من الله عليهم بأداء مناسك الحج بكل يسر وسهولة.