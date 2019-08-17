شكرا لقرائتكم خبر عن آل جابر: إجراءات معالجة أحداث عدن أكدت متانة علاقات السعودية والإمارات والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (جدة)

صرح سفير خادم الحرمين الشريفين لدى الجمهورية اليمنية، السفير محمد آل جابر، بأن الإجراءات التي اتخذت لمعالجة أحداث عدن، وتجاوب الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي، أكدت متانة العلاقات السعودية - الإماراتية، واتفاق قيادتها على الحفاظ على الدولة واستعادة الأمن والاستقرار في اليمن.

وقال آل جابر عبر حسابه في «تويتر» اليوم (السبت): «أبرزت الجهود التي اتخذت من كافة الأطراف لمعالجة أحداث عدن وحدة الصف في مواجهة المليشيا الحوثية المدعومة من إيران العدو الحقيقي لليمن، وأكدت اتفاق الجميع على أن اليمن لن تكون جزءاً من ولاية الفقيه في إيران».

وأضاف: «تثمن المملكة الدور الفعال للأشقاء في الإمارات وجهودهم المستمرة لمعالجة أحداث عدن الأخيرة وتلافي آثارها، في إطار جهود التحالف لدعم الحكومة الشرعية في اليمن لإنهاء انقلاب مليشيا الحوثي المدعومة من إيران، واستعادة الأمن والاستقرار».