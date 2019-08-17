اخبار السعوديه

خالد بن سلمان يستعرض مع البركاني جهود التحالف لاستقرار اليمن

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن خالد بن سلمان يستعرض مع البركاني جهود التحالف لاستقرار اليمن والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الرياض)

التقى نائب وزير الدفاع الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز، أمس (الجمعة)، رئيس مجلس النواب اليمني الشيخ سلطان البركاني.

Advertisements

وجرى خلال اللقاء التأكيد على خدمة اليمن وشعبه الشقيق والدعم الأخوي الصادق من قيادة وشعب المملكة العربية ، واستعراض ما بذلته قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن من جهود على مختلف الأصعدة للحفاظ على الدولة واستعادة الأمن والاستقرار لليمن الشقيق.

كما تم التأكيد على أهمية توحيد الصف والجهود لإنهاء الخطر الإيراني من خلال مليشياتها الحوثية في اليمن.

حضر اللقاء سفير خادم الحرمين الشريفين لدى اليمن محمد بن سعيد آل جابر.


Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر خالد بن سلمان يستعرض مع البركاني جهود التحالف لاستقرار اليمن لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عكاظ وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا