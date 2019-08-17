شكرا لقرائتكم خبر عن خالد بن سلمان يستعرض مع البركاني جهود التحالف لاستقرار اليمن والان مع التفاصيل
جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الرياض)
التقى نائب وزير الدفاع الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز، أمس (الجمعة)، رئيس مجلس النواب اليمني الشيخ سلطان البركاني.
وجرى خلال اللقاء التأكيد على خدمة اليمن وشعبه الشقيق والدعم الأخوي الصادق من قيادة وشعب المملكة العربية السعودية، واستعراض ما بذلته قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن من جهود على مختلف الأصعدة للحفاظ على الدولة واستعادة الأمن والاستقرار لليمن الشقيق.
كما تم التأكيد على أهمية توحيد الصف والجهود لإنهاء الخطر الإيراني من خلال مليشياتها الحوثية في اليمن.
حضر اللقاء سفير خادم الحرمين الشريفين لدى اليمن محمد بن سعيد آل جابر.
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