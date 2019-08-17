، كيف عرفت امرأة أن محدثها على الهاتف يقترب من الموت؟ ،

محمد بن مسعود - الدمام - من مسافة 22 ألف كيلو متر

أنقذت امرأة حياة صديقها من مسافة 22500 كيلو متر بسرعة بديهتها وتفكيرها بعد أن أدركت أنه لا يتصرف بشكل طبيعي، وأنه ربما يعاني الإصابة بجلطة دماغية مميتة أثناء مكالمة هاتفية دولية.

ملاحظة عابرة

كانت ماديسن ترودل؛ تتصل بصديقها جوزيف ساترفيلد؛ في مدينة بريسبن في أستراليا بينما كانت توجد في الولايات المتحدة، عندما لاحظت أنه كان يشد كلماته ويمزج ويخلط بين الكلمات، بحسب ما ذكرت صحيفة "الديلي ميل" البريطانية.

وخلال المحادثة الهاتفية مع جوزيف؛ البالغ من العمر 31 عاماً، شعرت ماديسن؛ بالقلق حيال شريكها، بعد أن أصبحت كلماته غير واضحة، فسارعت إلى الاتصال بصديق مشترك لمساعدته وليكون إلى جانبه.

سرعة البديهة

ووفقاً لصحيفة "كوريير ميل" الأسترالية، فقد أُصيب جوزيف بجلطة دماغية وكان التفكير السريع وسرعة البديهة لشريكته هما ما أنقذا حياته.

وقالت ماديسن؛ إنها أبقت جوزيف؛ على الهاتف وتحدثت إليه عبر سماعة الصوت، بينما كانت تجري اتصالاً آخر لمساعدته، مشيرة إلى أنه "بدا خائفاً، وأدرك أن هناك شيئاً خاطئاً؛ لكنه لم يكن يعرف ماهيته".

الاتصال بصديق

وأوضحت ماديسن؛ أنها تمكنت من الاتصال بصديق مشترك، سارع بدوره إلى الاتصال بخدمات الطوارئ، ثم هرع إلى جانب جوزيف؛ للبقاء معه ودعمه، إلى حين وصول الإسعاف، حيث تم نقله إلى المستشفى لإجراء عملية سريعة لإزالة التكتل الذي تسبّب في الجلطة، وإنقاذ حياته وتجنب الأضرار العصبية الشديدة.

كانت تعرف علامات الجلطة

وأشارت ماديسن؛ إلى أنها كانت تعرف، مصادفة، العلامات والمؤشرات المسبقة للإصابة بالجلطة.

وبينما فقد جوزيف؛ كل شعور في الجانب الأيمن من جسده، فإن تفكير ماديسن؛ السريع منع حدوث ما هو أسوأ.

تصرف سريع حاسم

غير أن جوزيف؛ استعاد لاحقاً قدرته على المشي بعد قضاء بعض الوقت في إعادة التأهيل، وبدعم أيضاً من شريكته.

وقال الأطباء إن توقيت ماديسن؛ وتصرفها السريع، كانا أمراً حاسماً في تجنب المزيد من الأضرار في دماغ شريكها جوزيف.

أعراض الجلطة أو السكتة الدماغية

وحسب موقع "مايو كلينيك" الطبي، فإن أعراض الجلطة أو السكتة الدماغية، هي:

* وجود مشكلات في الكلام والفهم، وربما تتعرّض للارتباك. قد تتحدث بغير وضوح أو تواجه صعوبة في فهم الكلام.

* قد يحدث شلل أو خدر بالوجه أو الذراع أو الساق. قد تُصاب بخدر مفاجئ، أو ضعف أو شلل بوجهك، أو ذراعك أو ساقك. وغالباً ما يحدث ذلك في جانب واحد من الجسم. حاول رفع كلتا ذراعيك فوق رأسك في الوقت نفسه. إذا بدأت إحدى ذراعيك بالسقوط، فربما تكون مصاباً بسكتة دماغية. وأيضاً قد يهبط أحد جانبي الفم عند محاولة الابتسام.

* مشكلات في الإبصار في عين واحدة أو كلتا العينين. قد تواجه فجأة رؤية ضبابية أو سوداء بإحدى العينين أو كلتيهما، أو ربما تتعرّض للرؤية المزدوجة.

* صداع. قد تشير الإصابة بصداع مفاجئ وشديد، قد يكون مصاحباً بالقيء، أو الدوار أو تغير في الوعي، إلى أنك مصاب بسكتة دماغية.

* وجود مشكلة بالمشي. ربما تسقط أو تشعر بالدوار المفاجئ، أو فقدان التوازن أو التنسيق.

وينصح "مايو كلينيك" بطلب الرعاية الطبية الفورية إذا لاحظت أيّاً من علامات أو أعراض السكتة الدماغية، حتى إن بدت أنها تتقلب أو تختفي.