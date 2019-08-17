، انطلاق الأوبريت والفعاليات المصاحبة لـ "سوق عكاظ" .. الثلاثاء ،

محمد بن مسعود - الدمام - "موسم الطائف" يحتضن أكثر من 70 فعالية متنوعة في 4 مواقع

برعاية من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- وبحضور مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرّمة الأمير خالد الفيصل، تنطلق مساء الثلاثاء المقبل، فعاليات أوبريت "سوق عكاظ التاريخي" في دورته الثالثة عشرو والفعاليات التراثية والثقافية المصاحبة له.

يحتضن "موسم الطائف"؛ مصيف العرب، في نسخته الأولى، الذي يستمر لمدة شهر كامل، أكثر من ٧٠ فعالية نوعية في أربع مناطق رئيسة؛ هي: "سوق عكاظ، قرية ورد، مهرجان ولي العهد للهجن، سادة البيد، الذي يتضمن رياضة المشي الجبلي في الهدا والشفا"، إضافة إلى مجموعة من الفعاليات المصاحبة لإبراز مكانة الطائف باعتبارها مصيف العرب الذي يتهيّأ ليكون على رأس قائمة الوجهات السياحية العربية.

ويستمر "مهرجان ولي العهد للهجن" هذا العام مشتملاً على أهم وأضخم سباقات الهجن في العالم، كما يضم عديداً من الفعاليات المبتكرة مثل "متحف وخيمة وجدارية الهجن، السوق الشعبي، والعروض المتنوعة والمبتكرة، إضافة إلى مدينة السيرك والتحديات الرياضية".

ويعد "سوق عكاظ" أحد أبرز مواقع الفعاليات الرئيسة في "موسم الطائف" وهو أحد أهم الأسواق في تاريخ العرب، واندثر مع الأعوام وأُعيد إحياؤه منذ ١٣ عاماً، ويتم تقديمه هذا العام بحلة جديدة.

وتضاعفت مساحته مرات عدة وتمّ بناء العديد من الأجنحة والفعاليات المبتكرة، ومن أهمها "حي العرب" الذي يستضيف لأول مرة ١١ دولة عربية، هي: "السعودية، الإمارات، الكويت، البحرين، عُمان، العراق، مصر، الأردن، لبنان، المغرب، تونس".

وانطلقت مسابقة سوق عكاظ الدولية للشعر الفصيح التي تظهر هذا العام بشكلها الجديد وجوائزها القيمة، إضافة إلى الأجنحة التاريخية مثل "جادة عكاظ، وساحة الفرسان، والأسواق التاريخية، وساحة الثقافة، والأدب".

ويشارك هذا العام نخبة من نجوم الفن العربي لإحياء الحفلات الغنائية في "سوق عكاظ" وهم: "الفنان عبادي الجوهر، والفنانة داليا مبارك، والفنان حسين الجسمي، والفنانة أصالة، والفنانة أحلام".