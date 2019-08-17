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ردّ اللاعب السوري عمر السومة؛ محترف النادي الأهلي، في مقطع فيديو تمّ تداوله عبر منصّات وسائل التواصل الاجتماعي المختلفة على التقارير التي راجت أخيراً حول رغبته في الرحيل عن النادي.
وظهر اللاعب في أثناء مباراة فريقه الأخيرة مع الهلال، وهو يُلقي قميص ناديه على الأرض؛ احتجاجاً على جلوسه على مقاعد البدلاء.
وتردّدت أنباءٌ عن أن اللاعب يرغب في الانتقال إلى نادٍ خليجي ولو بنظام الإعارة؛ إذ ارتبط اسمه أخيراً بنادي الوحدة الإماراتي.
وطالب اللاعب، في مقطع الفيديو، جماهير النادي الأهلي، بألا تلتفت للشائعات؛ مشدّداً على أن الجميع يعلم علاقته بناديه.
وأكّد اللاعب أنهم في الأهلي عائلة واحدة؛ تظل مشكلاتها داخل البيت؛ مطالباً أيّ شخصٍ غير أهلاوي، بعدم الحديث عن علاقته بناديه.
17 أغسطس 2019 - 16 ذو الحجة 1440 10:52 AM
بعد اتساع رقعة الخلاف بينه و"برانكو" والخروج المرّ من "الآسيوية"
ردّ اللاعب السوري عمر السومة؛ محترف النادي الأهلي، في مقطع فيديو تمّ تداوله عبر منصّات وسائل التواصل الاجتماعي المختلفة على التقارير التي راجت أخيراً حول رغبته في الرحيل عن النادي.
وظهر اللاعب في أثناء مباراة فريقه الأخيرة مع الهلال، وهو يُلقي قميص ناديه على الأرض؛ احتجاجاً على جلوسه على مقاعد البدلاء.
وتردّدت أنباءٌ عن أن اللاعب يرغب في الانتقال إلى نادٍ خليجي ولو بنظام الإعارة؛ إذ ارتبط اسمه أخيراً بنادي الوحدة الإماراتي.
وطالب اللاعب، في مقطع الفيديو، جماهير النادي الأهلي، بألا تلتفت للشائعات؛ مشدّداً على أن الجميع يعلم علاقته بناديه.
وأكّد اللاعب أنهم في الأهلي عائلة واحدة؛ تظل مشكلاتها داخل البيت؛ مطالباً أيّ شخصٍ غير أهلاوي، بعدم الحديث عن علاقته بناديه.
، "السومة" في مقطع فيديو: في "الأهلي" كلنا عائلة واحدة ومشكلاتنا تظل داخل البيت ،
المصدر : الخليج 365
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