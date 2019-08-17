حالة الطقس المتوقعة غداً السبت

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة عن توقعاتها لحالة الطقس ليوم غدٍ السبت. وتوقعت الهيئة العامة للأرصاد استمرار تأثير الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على مناطق: الحدود الشمالية، والرياض، والشرقية، والقصيم. كما تنبأت الهيئة بإمكانية تكون سحب رعدية ممطرة على مناطق: جازان، وعسير، والباحة، وكذلك مرتفعات منطقة مكة المكرمة.
وقد ترتفع درجات الحرارة بصورة ملموسة في مكة المكرمة والمدينة المنورة، كما يحتمل تكون الضباب خلال الليل والصباح الباكر على الأجزاء الجنوبية من المنطقة الشرقية. ويمكن أن تُسجل مكة المكرمة وينبع أعلى درجات حرارة تصل إلى 44 درجة مئوية، وتسجل مدينة أبها أقلَّ درجة حرارة بواقع 18 درجة مئوية.
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