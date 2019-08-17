إصابة 13 شخصا في حادث تصادم على طريق مكة – جدة السريع

قال عبد الله أحمد أبو زيد المتحدث الرسمي باسم الهلال الأحمر في جدة، أن 13 شخصاً أصيبوا اليوم في حادث قد وقع على طريق “مكة المكرمة – جدة السريع” بعد كوبري الحرس باتجاه جدة.
وأضاف أبوزيد، أن الهلال دفع على الفور بخمسة فرق إسعافية لموقع الحادث والتي كشفت عن إصابة 11 بإصابات بسيطة بينهم طفلين، و2 بإصابات متوسطة ، مشيراً إلى أنه تم تقديم العناية الطبية كاملة بعد نقل ٤ إصابات بالإسعاف الأرضي إلى مستشفى شرق جدة فيما نقلت ٦ حالات إلى مستشفى الملك عبد العزيز و ٣ حالات تم تقديم الخدمة الاسعافية لهم في الموقع.
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