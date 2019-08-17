بالصور.. رئيس وزراء جيبوتي يغادر جدة

غادر رئيس وزراء جمهورية جيبوتي عبدالقادر كامل محمد، جدة، مساء أمس الجمعة . وكان في وداع رئيس الوزراء بمطار الملك عبدالعزيز الدولي، الأمير مشعل بن ماجد بن عبدالعزيز محافظ جدة، ومدير شرطة محافظة جدة العميد محمد بن فهد آل صقر، ومدير مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة عصام بن فؤاد نور، ومدير مكتب المراسم الملكية بمنطقة مكة المكرمة أحمد بن ظافر، وسفير جيبوتي لدى المملكة ضياء الدين سعيد بامخرمة.

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