طقس السبت.. ارتفاع الحرارة بمكة والمدينة ورياح مثيرة للأتربة بعدة مناطق

توقَّعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم السبت، أن يستمر تأثير الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار، التي تحد من مدى الرؤية الأفقية على مناطق الحدود الشمالية، والشرقية، والقصيم، والرياض تمتد حتى منطقة نجران، والأجزاء الشرقية للمرتفعات الجنوبية الغربية.
وأضافت أنه لا تزال الفرصة مهيأة لتكوُّن السحب الرعدية الممطرة، مصحوبة برياح نشطة على مناطق جازان، وعسير، والباحة تمتد حتى مرتفعات مكة المكرمة، وكذلك هناك ارتفاع ملموس في درجات الحرارة على منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة، مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار، كما يتوقع تكوُّن الضباب خلال الليل والصباح الباكر على الأجزاء الجنوبية من المنطقة الشرقية .
وأشار التقرير، إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية بسرعة 18-45 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية بسرعة 15- 40 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر متوسط الموج.
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