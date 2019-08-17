مركز المعلومات الوطني يجهّز مبادرة «إياب» تقنيًا لإنهاء إجراءات الحجاج قبل وصولهم المطار

يشارك مركز المعلومات الوطني برئاسة أمن الدولة، في مبادرة إياب» التي تطلقها الهيئة العامة للطيران المدني خلال اليومين المقبلين، إلى جوار عدة جهات حكومية تستهدف خدمة أكثر من 30 ألف حاج من دول ماليزيا وإندونيسيا والهند، وذلك لإنهاء إجراءات الحجاج آليًا قبل وصولهم المطار؛ استعدادًا للمغادرة والعودة لبلادهم.

ويُعنى مركز المعلومات الوطني بتجهيز البنية التحتية للأنظمة الإلكترونية لأعمال المبادرة، وفق احتياجات الجهات المشاركة في أعمالها، مع تجهيز محطات العمل الخاصة بمسارات المبادرة لاستخدامها عند وجود أي إجراءات إضافية يحتاجها الحاج عند مغادرته، إضافة إلى تطوير عمل أجهزة بنان خصيصًا لهذه المبادرة؛ لتسمح لرجال الجوازات بتسجيل عملية الخروج للمسافرين (الحاج والمعتمر)، عبر مسح المعلومات المتوافرة على جوازات الحجاج بواسطة الكاميرا والتحقق من هويتهم بالبصمة، مما يسهّل على موظف الجوازات التنقل وخدمة المسافرين (حجاج ومعتمرين) في أي مكان، مع سهولة استخدامه لخدمة كبار السن ومن هم في أماكن الانتظار، كما يسهم المركز في تقديم خدمات الدعم الفني والتقني لأعمال المبادرة على مدار الساعة؛ بما يضمن تحقيقها لأهدافها المرجوة بإذن الله تعالى .

وتعد مشاركة مركز المعلومات الوطني، انطلاقًا من دوره الوطني كممكّن رقمي لكل الجهات الحكومية، وفق استراتيجيته الجديدة بكونه الشريك الوطني للاستشراف والبنية الرقمية الأكثر ثقة وقدرة واستخدامًا، وفق أفضل المعايير العالمية، مع الحفاظ على أعلى معايير الأمن والخصوصية.

يُذكر أن مركز المعلومات الوطني يسهم بشكل رئيسي في مبادرات وطنية عدة، كان آخرها مبادرة طريق مكة التي تستهدف إنهاء إجراءات الحجاج وتسجيل دخولهم المملكة من دولهم؛ حيث استفاد منها أكثر من 170 ألف حاج من دول تونس وباكستان وبنجلاديش وإندونيسيا وماليزيا .