سياسي / اهتمامات الصحف السودانية



الخرطوم 16 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 17 أغسطس 2019 م واس

ركزت الصحف السودانية الصادرة اليوم، على اكمال طرفي الاتفاق في السودان – المجلس العسكري وقوى الحرية التغيير- تحضيرات التوقيع على وثائق الانتقال للسلطة المدنية اليوم السبت وسط مشاركة دولية واقليمية واسعة.

ولفتت الانتباه إلى اعلان تحالف دعم الشرعية في اليمن أمس، اعتراض وإسقاط طائرة مسيرة للحوثيين أطلقت من محافظة عمران في اليمن.

ونقلت عن قائد عسكري عراقي كبير أمس قوله، ان القوات العراقية بالتعاون مع قوات التحالف الدولي، تفرض سيطرة كاملة وتطارد فلول تنظيم – داعش- الإرهابي في عمق الصحراء الغربية أقصى غربي البلاد .

وعرجت على مطالبة منظمة الأمم المتحدة للطفولة – يونيسف- بمزيد من المساعدات لأطفال أقلية الروهينجا المسلمة اللاجئين الفارين من الاضطهاد في ميانمار .

وسلطت الضوء على حث الرئيس الأميركي دونالد ترامب الهند وباكستان على خفض التوتر في كشمير، خلال اتصال هاتفي مع رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان، بعدما قررت الهند إلغاء الوضع الخاص في القسم الذي تسيطر عليه من كشمير.

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