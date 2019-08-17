

الرياض 16 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 17 أغسطس 2019 م واس

التقى صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز نائب وزير الدفاع، أمس الجمعة، رئيس مجلس النواب اليمني الشيخ سلطان البركاني.

وجرى خلال اللقاء التأكيد على خدمة اليمن وشعبه الشقيق والدعم الأخوي الصادق من قيادة وشعب المملكة العربية

كما تم التأكيد على أهمية توحيد الصف والجهود لإنهاء الخطر الإيراني من خلال ميليشياتها الحوثية في اليمن.

حضر اللقاء سفير خادم الحرمين الشريفين لدى اليمن محمد بن سعيد آل جابر.

// انتهى //

08:47ت م

0006



الرياض 16 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 17 أغسطس 2019 م واسالتقى صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز نائب وزير الدفاع، أمس الجمعة، رئيس مجلس النواب اليمني الشيخ سلطان البركاني.وجرى خلال اللقاء التأكيد على خدمة اليمن وشعبه الشقيق والدعم الأخوي الصادق من قيادة وشعب المملكة العربية السعودية ، واستعراض ما بذلته قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن من جهود على مختلف الأصعدة للحفاظ على الدولة واستعادة الأمن والاستقرار لليمن الشقيق.كما تم التأكيد على أهمية توحيد الصف والجهود لإنهاء الخطر الإيراني من خلال ميليشياتها الحوثية في اليمن.حضر اللقاء سفير خادم الحرمين الشريفين لدى اليمن محمد بن سعيد آل جابر.// انتهى //08:47ت م0006

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / سمو نائب وزير الدفاع يلتقي رئيس مجلس النواب اليمني لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.