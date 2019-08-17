الان تتابع موجة غضب لقيام أحد مشاهير الفيديو بالعبث في وايت ماء والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل متابعات- الخليج 365:

نشر أحد مشاهير مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو، ظهر خلاله وهو يعبث بوايت مياه، بإلقاء عبوات الشاي والسكر ملوثًا مياه الشرب.

وأثار المقطع غضب متداوليه، مطالبين بضرورة محاسبته هو وكل من يتسبب في تلويث المياه بهذا الشكل.

وشددوا على أن العبث بالنعمة كارثة، مستنكرين توثيق المشهور فعلته ونشرها أمام الآف البشر، مصنفًا ما فعله بالكوميديا.

وتسائل أحد رواد موقع تويتر بالقول : أنا كمستهلك بعدين لما اطلب وايت الموية كيف أعرف أنه نظيف؟ ،مضيفًا: لازم يكون في رادع وغرامات وحق عام وحق خاص.

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ونشر الكاتب فيصل العبدالكريم المقطع، معلقًا: لم أجد مبرر وهدف للعب بالنعمة وآلاف اللترات من الماء من مشهور أكثر متابعيه أطفال .

وقال: أحد المتابعين أرسل لي رسالة فيها مقطع وتساؤل حيث يقول (انا كمستهلك بعدين لما اطلب وايت المويه كيف اعرف انه نظيف؟) لم أجد مبرر وهدف للعب بالنعمة وآلاف اللترات من الماء من مشهور أكثر متابعيه أطفال، ولا اجابة لسؤال المتابع الكريم وكيف نضمن نظافة الوايت والماء!

وقال أحد المتابعين: بغض النظر عن سفاهته وسفاهة بعض المشاهير فهؤلاء قد يكونون حمقى فعلاً لكن السؤال نظافة ناقلات الماء ومواصفاتها للحفاظ على سلامة الانسان المواطن اهم من سفاهة المشاهير من المسؤل عن تطبيق لوائح السلامة الضرورية لنضافة الماء المنقول لمنازلنا هنا بيت القصيد.

من جهتها قالت جمعية إطعام وعبر حسابها في موقع “تويتر” إن سلوكيات المستهترين بالنعمة ، العابثين بعطايا الرحمن يجب أن تتوقف .

وقالت أنها تستنكر هذا السلوك المهين للنعمة وتتطلع لعقوبات رادعة تجاه هذه الممارسات فلقد حان الوقت لسن العقوبات والغرامات على المهدرين.