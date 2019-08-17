«صحة القصيم»: الجهات الأمنية تحقق في اختفاء «طفل بريدة» من مستشفى الولادة والأطفال

أكَّدت المديرية العامة للشؤون الصحية بمنطقة القصيم، أن الجهات الأمنية تحقق في اختفاء طفل حديث الولادة، أمس الجمعة، من مستشفى الولادة والأطفال بمدينة بريدة .

وكانت «عاجل» أول من نشر عن واقعة اختفاء الطفل، وتابعت عبر مصادرها تطورات الحادث، موضحة أن مشكلة عائلية بين الأب والأم، تقف وراء واقعة الخطف، وأن الأب والأم منفصلان بالطلاق، كما كشفت عن رصد الكاميرات للفاعل، وأن هناك احتمالًا بأن من قام بالخطف هو أحد أقارب الأب.

وبيَّنت «صحة القصيم»، في بيان صحفي، أن الطفل اختفى أثناء وقت الزيارة، عندما كان مع ذويه بالغرفة المخصصة لوالدته بقسم التنويم، ولم يكن في غرفة الحضّانة، وعلى الفور تم تفعيل بروتوكول الشفرة الوردية، الذي يشير إلى اختفاء طفل بالمستشفى، بالتنسيق مع الإدارات المعنية بالشؤون الصحية وشرطة المنطقة، التي تباشر التحقيق في القضية.

وأكدت صحة القصيم، أن المستشفى اتخذ الإجراءات والتدابير الأمنية في مثل هذه الحالات، ومتابعة ذلك مع المعنيين بالجهات الأمنية.