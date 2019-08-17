بالصور.. انطلاق فعالية «عيدنا فرحة» في هروب

انطلقت فعاليات «عيدنا فرحة» الأولى، التي تنظمها لجنة التنمية الأهلية وبلدية محافظة هروب، ضمن احتفالات أهالي المحافظة بعيد الأضحى المبارك للعام 2019، التي تقام بمتنزه مشعود السياحي، وتستهدف الأسر في هروب وزوَّار المحافظة .

وتضمنت فعاليات «عيدنا فرحة»، التي تقام على متنزه مشعود السياحي وتستمر يومين متتاليين، عددًا من البرامج التفاعلية والمسابقات الثقافية، وعروض الثعابين والفقرات الترفيهية الموجهة للأسرة والطفل.

من جانبه، أوضح رئيس لجنة التنمية الأهلية بهروب جابر معايل الهروبي، أن فعالية «عيدنا فرحة» الأولى، شهدت إقبالًا من الأهالي والزوار، مشيرًا إلى أن تنوّع البرامج التفاعلية لقي استحسان الحضور، وسط تفاعلهم مع البرامج المقدمة على مسرح الطفل، والألعاب الترفيهية والمسابقات.

وقدَّم الهروبي شكره للداعمين، ممثلين في محافظ هروب فيصل بن ناصر بن لبدة، ورئيس بلدية محافظة هروب المهندس أحمد الحكمي، على جهودهما المبذولة في إنجاح فعاليات «عيدنا فرحة».