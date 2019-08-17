«هجن الرئاسة» تتألّق في الأشواط المسائية بمهرجان ولي العهد للهجن

تواصلت منافسات الأشواط التنشيطية لـ«سن المفاريد» في الفترة المسائية، اليوم الجمعة، ضمن «مهرجان ولي العهد للهجن2».

وشهدت الفترة المسائية أشواطًا حماسية ومنافسات مثيرة بين العديد من حاملي الشعارات المميزة؛ حيث سيطرت «هجن الرئاسة» على العديد من الأشواط، وقد تضمنت جولة الفترة المسائية تنفيذ 16 شوطًا لـ«لمفاريد» لمسافة 2 كم.

وحقَّقت «البكرة شواهين» المملوكة لهجن الرئاسة، المركز الأوَّل في الشوط الأول، في أفضل توقيت زمني، بواقع دقيقتين و51 ثانية.

فيما جاءت نتائج المركز الأول لباقي الأشواط على النحو التالي: الشوط الثاني «مزاحم» لهجن الرئاسة، والشوط الثالث «النايفة» لهجن الرئاسة. وجاء في المركز الأول في الشوط الرابع: «الحذر» لسعود محبوب الدوسري، وفي الشوط الخامس حلّت «الشاهينية » لبطشان صالح اليامي. واحتلّ المركز السادس «همام» لهجن الرئاسة، وجاءت «نجوم» لهجن الرئاسة في الشوط السابع.

وحلَّ أولًا في الشوط الثامن «نجران» لبطشان صالح اليامي، وفي الشوط التاسع «قطنه» لهجن الرئاسة، وفي الشوط العاشر «نواف» للأمير تركي بن محمد بن فهد، وفي الشوط الحادي عشر جاءت «خيرة » لمحمد بن عبدالله، وفي الثاني عشر «النمر» لمحمد عتيق الميهيري، وفي الثالث عشر حلّت أولًا «الشاهينية » لمحمد ناجي المري، والرابع عشر، «مربوش» لسالم شخبوط الوهيبي، وفي الشوط الخامس عشر جاءت أولًا «شواهين » لجابر، وفي السادس عشر «نواف» لسعد علي المري.