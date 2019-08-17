تدخل طبي عاجل ينقذ يد عامل علقت في فرّامة لحم بمكة

تمكَّنت الفرق الطبية بمستشفى «أجياد للطوارئ» بمكة المكرمة من تخليص يد عامل علقت في مفرمة لحم أثناء تجهيزه الوجبات الخاصة بضيوف الرحمن خلال موسم حج هذا العام.
وقالت وزارة الصحة عبر صفحتها الرسمية: إن المستشفى استقبل الحالة إثر احتجاز يد العامل داخل مفرمة اللحم أثناء قيامه بمهام عمله، مسببة له إصابات بالغة.
وعلى الفور، تمكَن الفريق الطبي بالتعاون مع فريق إنقاذ الدفاع المدني من تحرير واستخراج يد العامل من الفرامة بأقل ضرر ممكن.
وأوضحت الوزارة، أن «ذلك تم باستخدام معدات الإنقاذ الخاصة لمثل هذه الحالات المعقَّدة. وبعد استقرار الوضع الصحي للحالة، أُجري تحويلها إلى أحد المستشفيات التخصصية لعمل جراحة اليدين التجميلية».
وذكرت الوزارة، أن مستشفى «أجياد للطوارئ» المجاور للحرم المكي الشريف، قد خُصص لاستقبال الحالات الطارئة من المرضى والمصابين في الحرم والمنطقة المركزية المحيطة به؛ من أجل توفير الرعاية الصحية والطبية والعلاجية اللازمة لهم على مدار اليوم، فيما يعمل المستشفى على تحويل الحالات التي تحتاج إلى متابعة العلاج والرعاية إلى المستشفيات التخصصية والعامة بالمنطقة.
وفي واقعة مشابهة، تدخل فريق طبي بمستشفى قيا العام إلى جانب فرقة من الدفاع المدني، قبل أيام، في إنقاذ مقيم يعمل في مجزرة لحم جنوب الطائف، علقت يده في فرامة لحم كهربائية أثناء قيامه بأعماله المعتادة داخل المحل.
وأسفر الحادث الذي تعرض له المقيم عن كسور متعددة في أصابع اليد وتهتكات مفصلية وتهتكات لأوتار أصابع اليد، عجز معها من حوله في مساعدته لإخراج يده من داخل الآلة.
كما سارع الفريق الطبي بعد نجاحه في عزل الآلة عن كامل اليد، إلى نقل العامل لغرفة العمليات والمسارعة في معالجة الأربطة وتثبيت الكسور، والمحافظة على عدم تلف أجزاء من اليد، ونجح الفريق الطبي في تجاوز المخاطر واستقرار الوضع الصحي للمقيم.
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