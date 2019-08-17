بالفيديو.. تجاوزات خطيرة لعمال النظافة بحق «الجبل الأسود» في جازان

حصلت «عاجل» على فيديو يوثِّق تصرفًا غير مقبول من جانب عمَّال النظافة في «الجبل الأسود»، التابع لمحافظة الريث بمنطقة جازان.

وأوضح المواطن أحمد العزي، صاحب مقطع الفيديو، لـ«عاجل»، قائلًا: أثناء تجولي في قمة الجبل الأسود، شاهدت تصرفًا غير مقبول وغير حضاري، يقوم به بعض عمال شركة النظافة في بلدية الريث، مطالبًا بمحاسبتهم والمراقبين على مستوى النظافة في البلدية.

وبالرجوع إلى مقطع الفيديو، تبيَّن أن عمال النظافة ينقلون المخلفات من أحد المواقع القريبة ويقومون بإلقائها على قمة الجبل الأسود، الأمر الذي يتطلب تحركًا ومحاسبة فورية لمن قاموا بهذه الفعلة غير المسؤولة.