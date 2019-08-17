إمارة مكة تعلن ضبط وافدِين قبل توزيع لحوم جمال وأغنام نافقة

أعلنت إمارة مكة المكرمة، أن الجهات الأمنية تمكنت من القبض على وافدِين في منطقة الشميسي بالقرب من العاصمة المقدسة كانوا على وشك توزيع لحوم جمال وأغنام نافقة.
وقالت إمارة مكة، في تغريدة عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، إن أمير مكة الأمير خالد الفيصل، وجَّه بتطبيق أقصى العقوبات بحقهم وترحيلهم، وتكريم الشخص المُبَلِّغِ عنهم.
وقد أظهر مقطع فيديو متداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي توثيق مواطن عثوره على أعداد كبيرة من الجمال والأغنام النافقة في منطقة الشميسي ووجود عمالة وافدة تستعد لتوزيع لحومها.
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