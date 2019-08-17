إصابة 13 شخصًا في حادث تصادم على طريق مكة- جدة السريع

أعلن المتحدث الرسمي للهلال الأحمر بمحافظة جدة، عبد الله أحمد أبو زيد، إصابة 13 شخصًا في حادث تصادم على طريق مكة المكرمة- جدة السريع، بعد كوبري الحرس باتجاه جدة.
وقال متحدث الهلال الأحمر، في بيان صادر عنه اليوم: إنَّ غرفة عمليات الهلال الأحمر، تلقت مساء اليوم، بلاغًا يفيد بوقوع الحادث. مشيرًا إلى أنَّ 5 فرق إسعافية هرعت إلى موقع الحادث بإشراف القائد الميداني موسى القرني؛ حيث تبيَّن وجود إصابتين، متوسطة و١١ إصابة بسيطة، بينهم طفلان.
وأشار إلى أنه تمَّ تقديم العناية الطبية اللازمة بالموقع، ونقل٤ إصابات بالإسعاف الأرضي إلى مستشفى شرق جدة، فيما نقلت ٦ حالات إلى مستشفى الملك عبد العزيز و٣ حالات تمَّ تقديم الخدمة الإسعافية لهم في الموقع ورفضوا الانتقال للمستشفى .
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