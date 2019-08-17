50 طالبًا وطالبة بجامعة أم القرى يمثلون 25 جنسية يؤدون مناسك الحج

أدى 50 طالبًا وطالبة يمثلون 25 جنسية بمعهد تعليم اللغة العربية لغير الناطقين بها بجامعة أم القرى، مناسك الحج خلال موسم 1440هـ.

جاء ذلك بإشراف لجنة تطوير وتجويد الخدمات المقدمة لطلاب المِنَحِ بالتعاون وزارة الحج والعمرة، اعتدادًا بالمسؤولية المجتمعية تجاه خدمة طلبة المنح.

وبيَّن رئيس لجنة تطوير وتجويد الخدمات المقدمة لطلاب المنح الدكتور عبدالوهاب الرسيني، أن اللجنة عملت على تحقيق رغبات طلاب المنح المنتسبين للجامعة، ويعدّون ضيوفًا عليها، لاسيما وقد أتوا من مختلف الدول الإسلامية من أجل طلب العلم في الشريعة الإسلامية والعلوم العربية.

وقال الرسيني، إنه جرى تهيئة الظروف اللازمة لحج الطلاب بالتعاون والتنسيق بين الجامعة ووزارة الحج والعمرة»، مبينًا أنها إحدى مبادرات اللجنة التي شكلت مؤخرًا لخدمة طلبة المنح.

وأكد رئيس لجنة تطوير وتجويد الخدمات، أن اللجنة تسعى من خلال مبادراتها إلى تحقيق عدد من الأهداف على المستوى الاسلامي، ونشر ثقافة الوسطية والاعتدال، وتعزيز التضامن بين المملكة ودول العالم، مشيدًا بتعاون وزارة الحج والعمرة.