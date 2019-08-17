قائد «كلية الدفاع الجوي» يفتتح معرض القوات المسلحة بسوق عكاظ

افتتح قائد «كلية الملك عبدالله للدفاع الجوي»، اللواء محمد بن وادع الثبيتي، اليوم الجمعة، معرض القوات المسلحة، بمقر «سوق عكاظ الـ 13»، والذي يأتِي ضمن فعاليات موسم الطائف، وتأتي هذه المشاركة بتنظيم من الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني، مستهدفة إثراء زوَّار سوق عكاظ بالمعلومات عن الآليات والمعدات العسكرية ومراحل تطورها .

ولدى وصوله مقر سوق عكاظ، قام اللواء الثبيتي، بقصّ الشريط إيذانًا بافتتاح المعرض الذي يضمّ مشاركة القوات المسلحة، ممثلة في: القوات البرية، والقوات الجوية، وقوات الدفاع الجوي، وقوات الصواريخ الاستراتيجية، إضافةً إلى إدارة الخدمات الطبية.

وتجول اللواء الثبيتي ومرافقوه، داخل أرجاء المعرض المتضمن عرضًا للأسلحة والمدافع والمعدات والآليات العسكرية، والدبابات المصفحة التابعة للقوات البرية، إضافةً إلى طائرة من طراز (ف 5 B) التابعة للقوات الجوية، وقنابل ذات أوزان مختلفة، إلى جانب بندقية من نوع (أم 106).

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وشملت جولة اللواء الثبيتي، معرضًا يضم لوحات بأسماء شهداء الواجب من منسوبي القوات المسلحة بمحافظة الطائف، وكذلك أجنحة تعمل على تثقيف زوار سوق عكاظ صحيًا من خلال إدارة الخدمات الطبية، والاطلاع على الجهود التي يبذلها رجال القوات المسلحة في الدفاع عن بلاد الحرمين وحفظ الأمن، في ظلّ الدعم اللامحدود من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين.

وفي نهاية الجولة، أدلى اللواء الثبيتي، بتصريح صحفي، رفع خلاله أسمى آيات التهاني والتبريكات لمقام خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد، بمناسبة عيد الأضحى المبارك، ولنجاح موسم حج هذا العام 1440هـ.

وقال الواء الثبيتي: «شرُفت هذا اليوم بافتتاح المعرض المصاحب لفعاليات سوق عكاظ، نيابة عن قائد منطقة الطائف العسكرية لهذا العام». مبديًا سروره بما شاهده من تجهيز لأفرع القوات المسلحة كافة بالطائف، ومقدّمًا في الوقت ذاته شكره لكل من كان خلف هذه الجهود التي تعكس مقدرات القوات المسلحة السعودية .