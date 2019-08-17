أعلن التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، اعتراض وإسقاط طائرة مسيرة أطلقتها الميليشيا الحوثية من محافظة عمران. وأكد «التحالف»، أن «استمرار المليشيا الحوثية الإرهابية في إطلاق الطائرات بدون طيار يعبر عن خسائرها وواقعها على الأرض».

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر التحالف: اعتراض وإسقاط طائرة مسيرة للحوثيين أطلقت من محافظة عمران لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عاجل الإلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.