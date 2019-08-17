بالصور.. رئيس وزراء جمهورية غينيا يغادر جدة

غادر رئيس وزراء جمهورية غينيا الدكتور إبراهيم كاسوري فوفانا، جدة، مساء اليوم الجمعة. وعبر صفحتها الرسمية على «تويتر»، قالت محافظة جدة: غادر رئيس وزراء جمهورية غينيا الدكتور إبراهيم كاسوري فوفانا جدة، وكان في وداعه بمطار الملك عبدالعزيز الدولي، محافظ جدة الأمير مشعل بن ماجد بن عبدالعزيز، وعدد من المسؤولين.

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